Пятая часть «Индианы Джонса» выйдет на цифровых площадках в конце августа

По сюжету персонаж, которого вновь сыграл Харрисон Форд, уже давно отошел от дел. Однако постаревшему искателю приключений внезапно приходится отложить пенсию — его старый друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) зовет его на новую миссию.