«Тинькофф» откроет собственный университет в центре Москвы

О запуске первого в России частного STEM-университета (Science, Technology, Engineering, Mathematics) «Тинькофф» объявил в середине июня. Тогда сообщалось, что программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор на нее будет включать 500 студентов и 55 преподавателей. «Ведомости» пишут, что вуз уже получил образовательную лицензию, поэтому первых студентов примут в сентябре этого года.