«Тинькофф» откроет собственный университет в центре Москвы

Группа «Тинькофф» арендует около 15 тыс. квадратных метров в московском бизнес-центре Ducat Place II для открытия собственного университета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с данным объектом. Представители «Тинькофф» подтвердили информацию.
О запуске первого в России частного STEM-университета (Science, Technology, Engineering, Mathematics) «Тинькофф» объявил в середине июня. Тогда сообщалось, что программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор на нее будет включать 500 студентов и 55 преподавателей. «Ведомости» пишут, что вуз уже получил образовательную лицензию, поэтому первых студентов примут в сентябре этого года.
В университете будут учить по направлениям бизнес-информатика, продакт-менеджмент, экономика и анализ данных, компьютерная безопасность и другим. По окончании обучения студенты получат дипломы государственного образца по специальности «математика и компьютерные науки».
Бизнес-центр Ducat Place II построен в 1997 году и находится в центре Москвы, на улице Гашека, 6. Ежегодно площади в нем могут обходиться «Тинькофф» в 420–540 млн рублей, подсчитали эксперты.
Сделка по аренде «Тинькофф» станет крупнейшей в этом году на рынке офисной недвижимости. До этого рекорд принадлежал Промсвязьбанку, который договорился с Millhouse Романа Абрамовича снять почти 14 тыс. квадратных метров в Balchug Plaza в центре Москвы.