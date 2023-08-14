«Теперь я хочу на курорт! Отдыхать!»: в маме из «Простоквашино» зрителям всё проще узнавать себя

«Не поймешь, что где находится и когда все это кончится!» — говорит она про квартиру, сравнивая ее с передачей «Что? Где? Когда?». Устав от бесконечных бытовых дел, она кричит мужу и сыну: «Я на вас весь год со сковородкой работала! А теперь я хочу на курорт! Отдыхать!» Секундами ранее она объясняет домочадцам, почему не хочет ехать в Простоквашино: ей нечего делать в деревне. «[Мне там] в вечернем платье дрова рубить? Или быков очаровывать?» — саркастично спрашивает она, складывая наряды в чемодан.