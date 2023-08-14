«Теперь я хочу на курорт! Отдыхать!»: в маме из «Простоквашино» зрителям всё проще узнавать себя

В детстве, смотря серию советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», легче всего было ассоциировать себя с Дядей Федором: мальчик хотел жить с котом, в котором увидел своего нового друга, а родители как назло были против животного в квартире. Но недавно пользовательница твиттера @uskolzaichik обратила внимание, что с возрастом становится все проще понимать Римму — маму мальчика, которая «всегда казалась странной». Теперь в ее цитатах легко узнать себя.
«Не поймешь, что где находится и когда все это кончится!» — говорит она про квартиру, сравнивая ее с передачей «Что? Где? Когда?». Устав от бесконечных бытовых дел, она кричит мужу и сыну: «Я на вас весь год со сковородкой работала! А теперь я хочу на курорт! Отдыхать!» Секундами ранее она объясняет домочадцам, почему не хочет ехать в Простоквашино: ей нечего делать в деревне. «[Мне там] в вечернем платье дрова рубить? Или быков очаровывать?» — саркастично спрашивает она, складывая наряды в чемодан.
Пользователи соцсети вспоминают другие фразы героини, которую озвучивала Валентина Талызина. «Потому что я и без того на работе устаю, у меня еле-еле сил хватает телевизор смотреть», — с отчаянием говорила она, складывая мытые тарелки.
И пока одни с сожалением размышляют, что женская усталость от бытовой работы считалась чем‑то обыденным и нормальным, другие сравнивают себя с папой Дяди Федора, который «может, и не женился бы никогда», если бы у него был такой кот, как Матроскин.