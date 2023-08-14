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«Я могу быть вполне очаровательным партнером»: Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

Виктория Шанина
Сегодня в 10:45

Датский режиссер Ларс фон Триер («Дом, который построил Джек», «Нимфоманка») решил найти девушку или как минимум музу через соцсети. В своем инстаграме* он записал видеовизитку.

«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм. Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов», — говорит фон Триер.

Он добавляет, что может быть «вполне очаровательным партнером». Но только иногда: в хороший день и в удачной компании.

Режиссер честно признается, что не имеет ни малейшего представления о том, как работают соцсети. Вероятно, именно поэтому он попросил кандидаток на роль музы писать ему на электронную почту (кажется, никто не рассказал фон Триеру про директ).

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Ларс фон Триер
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