«Я могу быть вполне очаровательным партнером»: Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

Датский режиссер Ларс фон Триер («Дом, который построил Джек», «Нимфоманка») решил найти девушку или как минимум музу через соцсети. В своем инстаграме* он записал видеовизитку.
«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм. Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов», — говорит фон Триер.
Он добавляет, что может быть «вполне очаровательным партнером». Но только иногда: в хороший день и в удачной компании.
Режиссер честно признается, что не имеет ни малейшего представления о том, как работают соцсети. Вероятно, именно поэтому он попросил кандидаток на роль музы писать ему на электронную почту (кажется, никто не рассказал фон Триеру про директ).
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.