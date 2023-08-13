Том Хэнкс помог Остину Батлеру избежать психологических проблем после съемок в «Элвисе»

«Хэнкс сказал: «Вы так глубоко погрузились в Элвиса, что для вашего психического здоровья было бы разумно сразу заняться чем‑то другим. Если вы просто спрыгнете с поезда, у вас может случиться эмоциональный удар…» — сказал актер.