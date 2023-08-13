«Доверься инстинктам»: наставления Энакина Скайуокера в новом ролике «Асоки»

Затем в ролике звучит закадровый голос Хейдена Кристенсена, который напоминает, что Энакин обучал Асоку во время «Войны клонов». Актер возвращается к этой роли уже второй раз после «Мести ситхов» — ранее он появлялся в сериале «Оби-Ван Кеноби».