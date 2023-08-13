Нолан назвал «Рики Бобби» величайшей комедией

Кристофер Нолан пришел в шоу Рича Эйзена, где рассказал о своем «фильме с пультом» — ленте, которую невозможно переключить, листая каналы на ТВ, пояснил ведущий.
По словам режиссера, он не сможет переключить канал, если по телевизору идет старый фильм. «Я имею в виду любая лента Кубрика или одну из величайших комедий „Рики Бобби: Король дороги“», — добавил он.
На удивление Эйзена, Нолан ответил одной из самых цитируемых реплик из «Рикки Бобби»: «Если ты не первый, то ты последний». Ранее постановщик признавался в любви к франшизе «Форсаж», подчеркивая, что обожает «Токийский дрифт».
Лента рассказывает об автогонщике мирового класса, который придерживается принципа «победа любой ценой». Однажды ему и его верному другу Кэлу Нотону бросает вызов французский пилот «Формулы-1» Жан Жирар.
Главные роли в «Рикке Боббе» и исполнили Уилл Фаррелл, Джон Си Райли и Саша Барон Коэн. Режиссер — Адам Маккей.