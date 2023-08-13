Алишер Усманов подал в суд на немецких властей из‑за обыска на его яхте

Газета отмечает, что Усманову приписывают ещё несколько вилл в Баварии, где также прошли обыски в рамках дела о нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. В частности, закон предписывает попавшему под санкции бизнесмену проинформировать власти о своих активах. Представители миллиардера настаивают, что это правило противоречит конституции Германии, где говорится, что лицам не нужно свидетельствовать против самого себя.