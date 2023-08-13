Алишер Усманов подал в суд на немецких властей из‑за обыска на его яхте

Алишер Усманов подал иск против немецких властей с жалобой на прошедший на его яхте Dilbar обыск. Об этом сообщает газета Die Welt, в руки которой попало 67-страничное исковое заявление.
Документ появился в базе Федерального конституционного суда Германии в Карлсруэ, в данный момент он находится на рассмотрении, а до одобрения или отказа от дальнейших слушаний может пройти несколько месяцев, пишет издание. При этом, по статистике, этот орган отклоняет 90% обращений
Согласно заявлению, Усманов хочет оспорить постановление суда в Мюнхене, который позволил провести обыск на яхте. Миллиардер настаивает, что в результате прихода силовиков пострадали его человеческое достоинство и неприкосновенность жилища, а оснований для досмотра у полиции не было.
Газета отмечает, что Усманову приписывают ещё несколько вилл в Баварии, где также прошли обыски в рамках дела о нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. В частности, закон предписывает попавшему под санкции бизнесмену проинформировать власти о своих активах. Представители миллиардера настаивают, что это правило противоречит конституции Германии, где говорится, что лицам не нужно свидетельствовать против самого себя.
Ранее окружной суд Франкфурта-на-Майне поддержал жалобу Усманова на обыски по делу об отмывании денег на его объектах его бизнеса. Однако суд Европейского Союза отказался снимать санкции с россиянина.