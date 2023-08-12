В России наблюдается сбой доступа к Google

По его данным, первые сообщения стали появляться около 16:30 по московскому времени. Чаще других на невозможность открыть google.com жалуются пользователи Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Согласно данным Globalcheck, сайт не могут открыть пользователи «Мегафона», «Теле 2» и «Билайна». Как замечает телеграм-канал Wylsacom, проблему наблюдают также абоненты МТС и Yota.
Роскомнадзор ситуацию пока не комментировал.
Скриншот сайта Downradar
Скриншот Globalcheck
На уходящей неделе ряд СМИ сообщил, что РКН начал блокировать популярные протоколы VPN, разные сервисы были недоступны в различных регионах. На недоступность сервисов жаловались пользователи Psiphon, VPN generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, OpenVPN connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, Tunnelbear и P4PN.
Вскоре после этого ведомство выпустило пресс-релиз, в котором порекомендовало компаниям поскорее отказаться от VPN с использованием зарубежных серверов, ведь они несут в себе риски утечки данных.