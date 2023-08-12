«Создается ощущение конвейера»: специалисты по визуальным эффектам жалуются на работу в Marvel

Более 50 специалистов по визуальным эффектам (VFX) в Marvel подали заявки на вступление в профсоюз IATSE. Они утверждают, что без этого шага работу будет продолжить невозможно, ведь студия поставила проекты на конвейер, а у ее сотрудников не хватает времени на сон, отдых и даже встречи с семьей.
Портал IGN опросил нескольких визуальных специалистов. По их словам, попытка объединиться в рамках профсоюза — это не просто закономерный шаг в индустрии, где почти все специалисты разделены по объединениям, а ответ на ухудшившиеся условия труда. Пересказываем, что они думают об этой ситуации в частности и о Marvel в целом.
Если специалисты по визуальным эффектам присоединятся к IATSE, они будут защищены положениями Базового соглашения профсоюза. Это означает, в частности, повышение минимальной зарплаты, получение медстраховки, подключение к пенсионной программе и многое другое.
Марк Патч говорит, что, по большому счету, цель соглашения — «не допустить Дикого Запада» в индустрии, но, конечно, в итоге речь идет и об уважении к работе, которую делают специалисты по визуальным эффектам, и о том, насколько они важны при создании фильмов.
По словам Патча, часто топ-менеджеры Marvel назначают на проект недостаточное число сотрудников, вероятно, в надежде сэкономить или просто недостаточно грамотно рассчитывая необходимое количество рук.
«Они ждут, пока мы окажемся в аду и скажем: «Мы больше не спим. Мы не видим наши семьи. Мы работаем каждые выходные». Только тогда они говорят: «О, ладно, иногда у вас будет чуть больше людей», — рассказывает Патч.
Он отмечает, что к забастовке актеров и сценаристов VFX-специалисты присоединяться на собираются.
По словам Алекса Торреса, другого инициатора подачи заявки, работавшего ранее над «Беглецами» для Marvel, усилия по объединению специалистов в профсоюзы внутри Marvel начали наращиваться вместе с наплывом большого количества работы в 2022 году. В разгар насыщенной фазы 4 MCU контента в планах было так много, что и без того тяжелая и недостаточно структурированная работа стала еще более сложной.
Общая продолжительность супергеройских фильмов и телесериалов в рамках четвертой фазы составила около 60 часов. Это больше, чем хронометраж первой, второй и третьей фаз вместе взятых. Даже если число проектов было примерно тем же, стало гораздо больше продолжительных сериалов.
«Когда вы превращаете 90-минутный фильм в 10-часовой полнометражный фильм, вы делаете в 10 раз больше работы за тот же или иногда даже более короткий период времени. Если говорить конкретно о Marvel, мы заметили, как после пандемии запросы выросли в несколько раз, без заботы о нашем психическом и физическом здоровье», — рассказывает Патч.
Торрес добавляет: «С появлением Disney+ появилась и куча нового контента. Специалистов по визуальным эффектам было так мало, и они были настолько загружены, что шоу ждали очереди перед началом съемок (некоторые VFX-специалисты работают на съемочной площадке, а не постпродакшене. — Прим. ред.)».
Одна из VFX-специалистов Габриэль Левеск, которая работала с Marvel до и после запуска Disney+, сравнивает устройство создания контента в студии с конвейером.
Подтверждая слова Габриэль Левеск, Марк Патч рассказывает о своем опыте работы над сериалом «ВандаВижн»: «Они тогда сказали нам: „У вас не будет никаких выходных в ближайшие три месяца, пока мы не доделаем десятый эпизод“. На тот момент мы уже работали по 18 часов в день».
При этом за переработки в Marvel не доплачивают, говорит Джеймс Дорнофф, который сотрудничал со студией в период разработки ленты «Первый мститель: Другая война». А еще, по его словам, если у работников не было ни одного выходного на неделе, их не возместят на следующей, поскольку «их часы перезапускаются» в начале каждой недели.
«По сути, это рецепт катастрофы: мало работников, низкая заработная плата, долгие часы работы и руководители, которые не понимают специфики того, что они просят выполнить», — отмечает IGN.
Художница Мэгги Крайсамутр, работавшая почти во всех крупных студиях Лос-Анджелеса, кроме Marvel («И это не просто так», — отмечает она), рассказывает, что у Marvel буквально заканчиваются люди, которые готовы взяться за работу. И это учитывая, что большая часть визуальных эффектов заказывается у сторонних специалистов.
Торрес добавляет, что именно поэтому мир видит такие проекты, как «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который критики разгромили из‑за спецэффектов. И у зрителей складывается негативное впечатление об индустрии VFX в целом. Хотя специалистам просто не хватает времени, ведь Marvel цепляется за короткие сроки, чтобы получить как можно больше прибыли.