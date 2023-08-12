Реклама
Новости

«Создается ощущение конвейера»: специалисты по визуальным эффектам жалуются на работу в Marvel

Виктория Шанина
Сегодня в 16:50

Более 50 специалистов по визуальным эффектам (VFX) в Marvel подали заявки на вступление в профсоюз IATSE. Они утверждают, что без этого шага работу будет продолжить невозможно, ведь студия поставила проекты на конвейер, а у ее сотрудников не хватает времени на сон, отдых и даже встречи с семьей.

Портал IGN опросил нескольких визуальных специалистов. По их словам, попытка объединиться в рамках профсоюза — это не просто закономерный шаг в индустрии, где почти все специалисты разделены по объединениям, а ответ на ухудшившиеся условия труда. Пересказываем, что они думают об этой ситуации в частности и о Marvel в целом.

«Компании зарабатывают на нашей работе миллиарды долларов, поэтому наши требования вполне разумны — мы всего лишь просим заключить ту же сделку, что и люди, работающие вместе с нами [например, актеры и сценаристы], чтобы получить доступ к здравоохранению, пенсионному фонду и базовой защите труда»
Марк Патч
Один из инициаторов подачи заявки и один из создателей «Ванда/Вижн» для Disney+

Если специалисты по визуальным эффектам присоединятся к IATSE, они будут защищены положениями Базового соглашения профсоюза. Это означает, в частности, повышение минимальной зарплаты, получение медстраховки, подключение к пенсионной программе и многое другое.

Марк Патч говорит, что, по большому счету, цель соглашения — «не допустить Дикого Запада» в индустрии, но, конечно, в итоге речь идет и об уважении к работе, которую делают специалисты по визуальным эффектам, и о том, насколько они важны при создании фильмов.

По словам Патча, часто топ-менеджеры Marvel назначают на проект недостаточное число сотрудников, вероятно, в надежде сэкономить или просто недостаточно грамотно рассчитывая необходимое количество рук.

«Они ждут, пока мы окажемся в аду и скажем: «Мы больше не спим. Мы не видим наши семьи. Мы работаем каждые выходные». Только тогда они говорят: «О, ладно, иногда у вас будет чуть больше людей», — рассказывает Патч.

Он отмечает, что к забастовке актеров и сценаристов VFX-специалисты присоединяться на собираются.

По словам Алекса Торреса, другого инициатора подачи заявки, работавшего ранее над «Беглецами» для Marvel, усилия по объединению специалистов в профсоюзы внутри Marvel начали наращиваться вместе с наплывом большого количества работы в 2022 году. В разгар насыщенной фазы 4 MCU контента в планах было так много, что и без того тяжелая и недостаточно структурированная работа стала еще более сложной.

Общая продолжительность супергеройских фильмов и телесериалов в рамках четвертой фазы составила около 60 часов. Это больше, чем хронометраж первой, второй и третьей фаз вместе взятых. Даже если число проектов было примерно тем же, стало гораздо больше продолжительных сериалов.

«Когда вы превращаете 90-минутный фильм в 10-часовой полнометражный фильм, вы делаете в 10 раз больше работы за тот же или иногда даже более короткий период времени. Если говорить конкретно о Marvel, мы заметили, как после пандемии запросы выросли в несколько раз, без заботы о нашем психическом и физическом здоровье», — рассказывает Патч.

Торрес добавляет: «С появлением Disney+ появилась и куча нового контента. Специалистов по визуальным эффектам было так мало, и они были настолько загружены, что шоу ждали очереди перед началом съемок (некоторые VFX-специалисты работают на съемочной площадке, а не постпродакшене. — Прим. ред.)».

Одна из VFX-специалистов Габриэль Левеск, которая работала с Marvel до и после запуска Disney+, сравнивает устройство создания контента в студии с конвейером.

«Глядя на то, что приходится художникам делать каждый день, создается ощущение конвейера. Каждому проекту должна даваться своя мысль и определенное время. А здесь все превращается в McDonald’s, только с контентом»
Габриэль Левеск

Подтверждая слова Габриэль Левеск, Марк Патч рассказывает о своем опыте работы над сериалом «ВандаВижн»: «Они тогда сказали нам: „У вас не будет никаких выходных в ближайшие три месяца, пока мы не доделаем десятый эпизод“. На тот момент мы уже работали по 18 часов в день».

При этом за переработки в Marvel не доплачивают, говорит Джеймс Дорнофф, который сотрудничал со студией в период разработки ленты «Первый мститель: Другая война». А еще, по его словам, если у работников не было ни одного выходного на неделе, их не возместят на следующей, поскольку «их часы перезапускаются» в начале каждой недели.

«По сути, это рецепт катастрофы: мало работников, низкая заработная плата, долгие часы работы и руководители, которые не понимают специфики того, что они просят выполнить», — отмечает IGN.

Художница Мэгги Крайсамутр, работавшая почти во всех крупных студиях Лос-Анджелеса, кроме Marvel («И это не просто так», — отмечает она), рассказывает, что у Marvel буквально заканчиваются люди, которые готовы взяться за работу. И это учитывая, что большая часть визуальных эффектов заказывается у сторонних специалистов.

Торрес добавляет, что именно поэтому мир видит такие проекты, как «Человек-муравей и Оса: Квантомания», который критики разгромили из‑за спецэффектов. И у зрителей складывается негативное впечатление об индустрии VFX в целом. Хотя специалистам просто не хватает времени, ведь Marvel цепляется за короткие сроки, чтобы получить как можно больше прибыли.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»