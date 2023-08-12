«Создается ощущение конвейера»: специалисты по визуальным эффектам жалуются на работу в Marvel

«Когда вы превращаете 90-минутный фильм в 10-часовой полнометражный фильм, вы делаете в 10 раз больше работы за тот же или иногда даже более короткий период времени. Если говорить конкретно о Marvel, мы заметили, как после пандемии запросы выросли в несколько раз, без заботы о нашем психическом и физическом здоровье», — рассказывает Патч.