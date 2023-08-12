Чехов, Толстой и Горький на сцене «Александринки»: новый сезон международного театрального фестиваля

С 8 по 10 сентября фестиваль открывает спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Также постановки мастера будут показаны 16 и 17 сентября («Честная женщина» по тексту Кирилла Фокина на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда) и 8 октября («Рождение Сталина» на Основной сцене Александринского театра).