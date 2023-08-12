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Чехов, Толстой и Горький на сцене «Александринки»: новый сезон международного театрального фестиваля

Виктория Шанина
Сегодня в 13:17

В сентябре 2023 года в Александринском театре стартует XIV Международный театральный фестиваль «Александринский», который продлится до ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

Основная программа фестиваля будет разделена на три блока: гастрольные спектакли национальных театров из Сербии, Армении и Чеченской республики; собственные премьеры Александринского театра и избранные постановки Валерия Фокина, посвященные его 20-летнему юбилею на должности худрука театра.

С 8 по 10 сентября фестиваль открывает спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Также постановки мастера будут показаны 16 и 17 сентября («Честная женщина» по тексту Кирилла Фокина на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда) и 8 октября («Рождение Сталина» на Основной сцене Александринского театра).

Национальный театр в Белграде (Сербия) представит 18 и 19 сентября спектакль «Война и мир» режиссера Бориса Лиешевича по роману Л.Н.Толстого. Чеченский драматический театр им. Ханпаши Нурадилова привезет сразу два спектакля — «Отелло» Романа Мархолиа по трагедии У.Шекспира (25 сентября) и «В горы за тобой» худрука театра Хавы Ахмадовой (26 сентября).

Национальный драматический театр им. Габриэла Сундукяна (Ереван, Армения) 28 сентября покажет спектакль Армена Элбакяна по роману К.Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», а 30 сентября — «Декамерон» режиссера Лили Элбакян по новеллам Дж.Боккаччо.

В этот же день, 30 сентября, Организационный комитет Года Расула Гамзатова проведет театрализованное представление «Родники Расула Гамзатова» с участием ансамблей «Лезгинка» и «Дагестан», Дагестанского театра оперы и балета, мужского хора «Чарода» и других коллективов.

Вместе с тем в программу фестиваля вошли премьеры спектаклей молодых режиссеров-выпускников Александринского театра. Спектакль Антона Оконешникова «Руслан и Людмила» по поэме А.С.Пушкина будет показан 14 октября. Спектакль Елены Павловой по мотивам пьесы А.П.Чехова «Чайка» — 13, 14 октября.

Завершит основную программу постановка Константина Богомолова по роману Максима Горького «Мать» — 4, 5, 6 ноября на Основной сцене.

Билеты на все спектакли XIV Международного театрального фестиваля «Александринский» ищите на сайте «Афиши».

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