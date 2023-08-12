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Мизулина отреагировала на клип Оксимирона*. Но лишь напугала и рассмешила твиттер

Максим Саблин
Сегодня в 14:02

Екатерина Мизулина отреагировала на клип Оксимирона*. В своем телеграм-канале она поблагодарила рэпера за «самый лучший пиар в истории». Однако в сети от ее ролика ощутили эффект зловещей долины.

В пятницу Мирон Федоров выпустил клип «Лига опасного интернета». В песне он высмеял артистов, которые цензурят свои треки, лишь бы угодить «Лиге безопасного интернета». В частности, он упомянул Scally Milano и «Три дня дождя», а также процитировал Инстасамку.

Одной из первых на видео отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она записала «кружок» и сказала: «Спасибо иноагенту за самый лучший пиар в истории».

«Иноагент Оксимирон требует большие гонорары за свои концерты, а для меня он поёт бесплатно, как на утреннике в детсаду», — добавила она следующим постом.

В твиттере комментарий Мизулиной напугал пользователей. Многие отметили мимику и выражение лица женщины, по которым не удается прочитать никакой эмоции. На кого‑то ролик оказал эффект Мертвой долины, а один из постеров боится, что глава ЛБИ будет преследовать его в кошмарах.

Некоторые также вспомнили оскорбительный сниппет в конце «Лиги опасного интернета», в котором Оксимирон кричит: «Пососи мой *** [член]!». Им кажется, что таким образом рэпер называет цену за промо негосударственной организации.

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* — Мирон Федоров признан иностранным агентом приказом Минюста России

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Екатерина МизулинаМирон Федоров
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