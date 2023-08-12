Мизулина отреагировала на клип Оксимирона*. Но лишь напугала и рассмешила твиттер

В пятницу Мирон Федоров выпустил клип «Лига опасного интернета». В песне он высмеял артистов, которые цензурят свои треки, лишь бы угодить «Лиге безопасного интернета». В частности, он упомянул Scally Milano и «Три дня дождя», а также процитировал Инстасамку.