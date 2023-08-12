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В Индии компании дают сотрудникам выходной для похода на фильм с культовым актером

Виктория Шанина
Сегодня в 09:35

9 августа в Индии вышел фильм «Jailer» («Тюремщик») с Раджникантом в главной роли, и премьера стала настоящим праздником для местных. Некоторые компании в Южной Индии выделили сотрудникам дополнительный выходной для похода в кино, пишет CNN.

Боевик «Jailer», снятый на тамильском языке, стал первым за два года, в котором появился Раджникант. Индусы встретили премьеру танцами и фейерверками на улицах.

Компания Redbooks Abroad в штате Керала выделила сотрудникам выходной и подарила билеты на премьерный показ картины. В Le Hive работников отпустили на полдня, чтобы избежать «внезапных больничных».

В день премьеры картина собрала в прокате около 5 млн долларов. Это самый крупный дебют фильма на тамильском языке в 2023 году.

72-летний Раджникант стал культовым актером благодаря своей необычной манере игры. Он снялся более чем в 160 картинах, став «практически синонимом южноиндийского кино».

Раджникант считается одним их самых высокооплачиваемых актеров всей Азии, а по кассовым сборам его сравнивают с Томом Крузом на Западе. Уровень

«Уровень приверженности среди его поклонников часто сравнивали с уровнем поклонения религиозному деятелю. Известно, что некоторые из его поклонников празднуют его новые релизы, наливая молоко на картонные изображения актера. Это акт почитания, обычно предназначенный для индуистских божеств», — пишет CNN.

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