В Индии компании дают сотрудникам выходной для похода на фильм с культовым актером

«Уровень приверженности среди его поклонников часто сравнивали с уровнем поклонения религиозному деятелю. Известно, что некоторые из его поклонников празднуют его новые релизы, наливая молоко на картонные изображения актера. Это акт почитания, обычно предназначенный для индуистских божеств», — пишет CNN.