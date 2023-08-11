Netflix показал трейлер «Даже не думай приходить на мою бат-мицву» с Адамом Сэндлером

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер комедии «Даже не думай приходить на мою бат-мицву», в которой снялся Адам Сэндлер, его жена Джеки и двое их дочерей Сэди и Санни.
Фильм рассказывает о двух лучших подружках, которые всегда мечтали о масштабных вечеринках по случаю их бат-мицвы — достижения еврейскими девочками возраста религиозного совершеннолетия.
По сюжету ленты дружба девочек оказывается под угрозой, когда между ними начинается конкуренция за внимание популярного мальчика из школы. Праздник девочек, судя по всему, тоже оказывается под ударом.
Фильм выйдет на Netlix 25 августа. Он будет экранизацией одноименного романа Фионы Розенблум. В актерский состав картины войдут Идина Мензел, Сара Шерман, Луис Гусман, Идо Моссери, Саманта Лоррейн, Дилан Хоффман и другие артисты.
Режиссером проекта стал Сэмми Коэн, а сценаристом выступила Элисон Пек. Адам Сэндлер числится продюсером фильма наряду с Тимом Херлихи, Лесли Моргенштейн и Элизой Коплович Даттон.