Поклонников Гарри Поттера попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби в Уэльсе

Ежегодно на могилу Добби в Уэльсе приезжают около 75 тыс. человек. В 2022 году National Trust задумывался о переносе мемориала подальше от пляжа. Но в итоге могила, которую якобы устроил сам Гарри Поттер, осталась на прежнем месте с условием, что посетители перестанут оставлять предметы рядом с ней.