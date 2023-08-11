Поклонников Гарри Поттера попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби в Уэльсе

Поклонников книг и фильмов серии «Гарри Поттер» попросили не оставлять подарки и памятные вещи на могиле популярного персонажа франшизы — эльфа Добби. Об этом написал ТАСС со ссылкой на управляющих пляжем Фрешуотер Уэст.
На этом пляже в Уэльсе снимали экранизацию седьмой книги о Гарри Поттере, по сюжету которой эльф Добби трагически погибает, спасая друзей. После выхода фильма место смерти Добби начали посещать фанаты истории.
По словам представителей фонда National Trust (он управляет пляжем), туристы стали оставлять якобы для Добби памятные сувениры: носки, куски крашенной гальки и другие «безделушки». Это создает опасности для природы пляжа.
«Фрешуотер Уэст — место особенного научного интереса, здесь обитают серые тюлени, морские свиньи и некоторые из крупнейших популяций птиц в мире. Мы любим принимать гостей, и мы просим их помочь нам ухаживать за природой, ограничиваясь фотографиями, когда они посещают мемориал Добби», — сказали в фонде.
Ежегодно на могилу Добби в Уэльсе приезжают около 75 тыс. человек. В 2022 году National Trust задумывался о переносе мемориала подальше от пляжа. Но в итоге могила, которую якобы устроил сам Гарри Поттер, осталась на прежнем месте с условием, что посетители перестанут оставлять предметы рядом с ней.