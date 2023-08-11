В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам до 3:00. С таким предложением выступил депутат Владислав Даванков, сообщило РИА «Новости».
Он обратился к руководителю Дептранса столицы Максиму Ликсутову. По мнению Даванкова, работа метрополитена ночью по пятницам позволит уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.
Депутат считает, что водители реже станут садиться за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, продление работы метро «позволит гражданам сэкономить деньги на вызов такси до дома на фоне существенного роста стоимости поездки такси», добавил он.
Изменения, как утверждает Даванков, «позволит жителям Москвы насладиться концертами, спортивными событиями и прочими развлекательными мероприятиями, которые могут продлиться до поздней ночи, не беспокоясь об отсутствии надежного способа добраться домой».
Ликсутов пока не прокомментировал выдвинутое предложение. Профсоюз московского метро же ранее заявил о частых случаях переработок среди машинистов.
По данным организации, в данный момент не менее 37 машинистов находятся на больничном в связи с переутомлением. По словам работников, начальство нарушает условия их отдыха и выплачивает недостаточные зарплаты.
«Работодателям вместо угроз увольнения надо сделать выводы и улучшить условия труда, как хотят работники. На днях в метро произошёл несчастный случай — погиб 28-летний начальник ПЧ-11. Человек перерабатывал третьи сутки подряд — буквально уснул на ходу и упал на рельсы», — добавили в профсоюзе.