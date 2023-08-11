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Курс доллара приближается к отметке в 100 рублей. Что об этом думают россияне?

Виктория Шанина
Сегодня в 20:16

Курс доллара на Мосбирже преодолел отметку в 99 рублей. Россияне активно обсуждают приближение валюты к стоимости в 100 рублей, вспоминают старые и не очень прогнозы об укреплении российской валюты и спасаются от стресса мемами.

По состоянию на 18.59 по московскому времени доллар составляет 99,43 рубля. Торги на Мосбирже закрываются в 19.00, поэтому обновление курса (и предполагаемое подорожание валюты до 100 рублей) мы сможем зафиксировать не раньше 6.50 14 августа, когда торги будут вновь открыты.

И хотя в прошлом году доллар уже превышал отметку в 100 рублей, сейчас ситуация гораздо сильнее волнует общественность, ведь тогда он быстро подорожал и так же быстро подешевел, а теперь стоимость американской валюты растет медленно.

И вот как на это реагирует интернет:

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Московская биржа
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