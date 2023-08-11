Курс доллара приближается к отметке в 100 рублей. Что об этом думают россияне?

По состоянию на 18.59 по московскому времени доллар составляет 99,43 рубля. Торги на Мосбирже закрываются в 19.00, поэтому обновление курса (и предполагаемое подорожание валюты до 100 рублей) мы сможем зафиксировать не раньше 6.50 14 августа, когда торги будут вновь открыты.
И хотя в прошлом году доллар уже превышал отметку в 100 рублей, сейчас ситуация гораздо сильнее волнует общественность, ведь тогда он быстро подорожал и так же быстро подешевел, а теперь стоимость американской валюты растет медленно.
И вот как на это реагирует интернет: