Саша Барон Коэн возродит персонажа Али Джи в новом стендап-шоу

Американский актер и комик Саша Барон Коэн, известный по фильмам «Борат» и «Диктатор», возродит персонажа Али Джи в новом стендап-шоу. Об этом сообщил Variety.
Барон Коэн появлялся в образе Али Джи в многочисленных клипах, телепрограмме «Шоу Али Джи» и фильме «Али Джи в парламенте». Он был одним из самых популярных персонажей актера наряду с Боратом и Бруно.
Али Джи был придуман в 90-е годы на основе представителей субкультур раста и джанглисты. Согласно легенде, Али Джи — хип-хоп артист из британского города Стейнс, интересующийся научными и социальными вопросами.
По информации СМИ, Барон Коэн задумывает стендап-тур с новой программой, которая включит в себя перформанс Али Джи. Источник издания утверждает, что актер не работает в данный момент ни над каким‑либо фильмом.
«Как член SAG и WGA, он поддерживает продолжающуюся забастовку вместе со своими коллегами-сценаристами и актерами», — заявил собеседник Variety, близкий к Коэну.
Последний раз Барон Коэна в образе Али Джи можно было увидеть в 2021 году. Тогда комик возродил одного из своих культовых персонажей во время секретного концерта в The Comedy Store в Сиднее.
Впервые же Али Джи встретился со зрителями 25 лет назад, в 1998 году, в скетч-сериале «The 11 O’Clock Show». В проекте он брал абсурдные интервью у общественных деятелей, в том числе политиков и судей.