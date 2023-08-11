Реклама
Новости

Саша Барон Коэн возродит персонажа Али Джи в новом стендап-шоу

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:57

Американский актер и комик Саша Барон Коэн, известный по фильмам «Борат» и «Диктатор», возродит персонажа Али Джи в новом стендап-шоу. Об этом сообщил Variety.

Барон Коэн появлялся в образе Али Джи в многочисленных клипах, телепрограмме «Шоу Али Джи» и фильме «Али Джи в парламенте». Он был одним из самых популярных персонажей актера наряду с Боратом и Бруно.

Али Джи был придуман в 90-е годы на основе представителей субкультур раста и джанглисты. Согласно легенде, Али Джи — хип-хоп артист из британского города Стейнс, интересующийся научными и социальными вопросами.

По информации СМИ, Барон Коэн задумывает стендап-тур с новой программой, которая включит в себя перформанс Али Джи. Источник издания утверждает, что актер не работает в данный момент ни над каким‑либо фильмом.

«Как член SAG и WGA, он поддерживает продолжающуюся забастовку вместе со своими коллегами-сценаристами и актерами», — заявил собеседник Variety, близкий к Коэну.

Последний раз Барон Коэна в образе Али Джи можно было увидеть в 2021 году. Тогда комик возродил одного из своих культовых персонажей во время секретного концерта в The Comedy Store в Сиднее.

Впервые же Али Джи встретился со зрителями 25 лет назад, в 1998 году, в скетч-сериале «The 11 O’Clock Show». В проекте он брал абсурдные интервью у общественных деятелей, в том числе политиков и судей.

расскажите друзьям
люди
Саша Барон КоэнАли Джи
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»