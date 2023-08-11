Смотрим первый тизер-трейлер аниме-сериала про Брюса Ли

В сети появился дебютный тизер-трейлер аниме-сериала про Брюса Ли под названием «House of Lee». Премьера проекта запланирована на 2024 год, точная дата не называется.
Сюжет расскажет о приключениях легенды восточных единоборств в фентезийном мире. Вдохновением для сериала послужила знаменитая цитата Ли: «Те, кто не осознают, что ходят во тьме, никогда не будут искать света».
Над проектом работали дочь Ли Шеннон, компания Bruce Lee Entertainment и контент-платформа Shibuya. Анонс сериала состоялся к 50-летию культового фильма о боевых искусствах «Выходит дракон», благодаря которому Брюс Ли обрел широкую популярность.
Лента стала одним из первых появлений кунг-фу в американском кинематографе. «Выходит дракон» в значительной мере повлиял на игровую индустрию, так как почти во всех файтингах есть персонаж, копирующий стиль джиткундо (его разработал Ли). Например, Лю Кан из Mortal Kombat, Маршалл Ло из Tekken или Фей Лун из Street Fighter.