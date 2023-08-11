Смотрим первый тизер-трейлер аниме-сериала про Брюса Ли

Лента стала одним из первых появлений кунг-фу в американском кинематографе. «Выходит дракон» в значительной мере повлиял на игровую индустрию, так как почти во всех файтингах есть персонаж, копирующий стиль джиткундо (его разработал Ли). Например, Лю Кан из Mortal Kombat, Маршалл Ло из Tekken или Фей Лун из Street Fighter.