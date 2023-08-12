Внимательность может спасти чью-то жизнь: водитель такси помог найти 89-летнюю бабушку

Утром 6 августа добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал поиски 89-летней пенсионерки. «Cразу после обращения родных в отряд мы начали сбор информации, чтобы определить дальнейшие поисковые мероприятия», — сообщила «Афише Daily» Анна Агулина, представитель пресс-службы объединения. Волонтеры отряда, который уже на протяжении 13 лет помогает находить пропавших без вести детей и взрослых, действовали по спланированной схеме: распространяли ориентировки по социальным сетям, клеили объявления в районе пропажи, обзванивали медицинские учреждения, опрашивали горожан.
В ходе поисковых работ добровольцы обратились к партнерам, среди которых есть водители «Яндекс Такси», — их сотрудничество с «ЛизаАлерт» началось еще в 2018 году. «Водители много перемещаются по городу и видят большое количество людей. Механизм сотрудничества такой: им присылают ориентировку с пропавшим в этом городе человеком, который может находиться поблизости. Если таксист замечает пропавшего, он звонит по номеру и следует указаниям оператора», — объяснила Анна Агулина устройство совместной работы.
7 августа водитель Иван Котов ехал домой, когда вдруг обратил внимание, что возле ботанического сада «Вилар» в Северном Бутово на обочине стоит пожилая женщина. В этом месте не было ни остановок общественного транспорта, ни пешеходных переходов, и водителю показалось это странным.
Вскоре он получил ориентировку от «ЛизаАлерт». «Я был уверен, что это была та самая бабушка. Внешность и одежда были похожи, а район, в котором она пропала, был не так далеко от места, где я ее увидел», — рассказал таксист. Он оперативно сообщил добровольцам, где видел пенсионерку, и это дало им подсказку, где продолжать поиски.
Волонтеры вновь обзвонили больницы Московской области, и выяснилось, что пропавшая женщина находится в одном из медицинских учреждений. Отряд передал эту информацию полиции и родственникам бабушки — те сразу выехали к ней.
«Каждый день в России исчезают люди. Дети не возвращаются из школы или уходят из дома, бабушки и дедушки забывают свой адрес. К поиску людей привлекаются большие ресурсы, но часто особенно ценной оказывается помощь тех, кто узнал потерявшегося человека на улице и не прошел мимо. Возможность помочь поисково-спасательному отряду „ЛизаАлерт“ есть у каждого водителя и курьера, который выполняет заказы сервиса „Яндекс Go“, и мы рады, что наше сотрудничество приносит плоды и потерявшиеся люди возвращаются домой к своим близким», — рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Яндекс Такси».
С начала 2023 года в «ЛизаАлерт» поступило 27 727 заявок на поиск пропавших на территории всей России, и 20 096 человек найдены живыми, сообщают в пресс-службе отряда. «Мы благодарим неравнодушного водителя и всех, кто обращает внимание на растерянных одиноких пожилых людей и потерявшихся детей на улицах города. Важно не проходить мимо», — добавляют там.
Если вы увидите человека, который похож на кого‑то с ориентировки «ЛизаАлерт», вы можете позвонить на горячую линию: 8 800 700 54 52. Возможно, вы поможете вернуть пропавшего человека домой к его родным и близким.