Внимательность может спасти чью-то жизнь: водитель такси помог найти 89-летнюю бабушку

«Каждый день в России исчезают люди. Дети не возвращаются из школы или уходят из дома, бабушки и дедушки забывают свой адрес. К поиску людей привлекаются большие ресурсы, но часто особенно ценной оказывается помощь тех, кто узнал потерявшегося человека на улице и не прошел мимо. Возможность помочь поисково-спасательному отряду „ЛизаАлерт“ есть у каждого водителя и курьера, который выполняет заказы сервиса „Яндекс Go“, и мы рады, что наше сотрудничество приносит плоды и потерявшиеся люди возвращаются домой к своим близким», — рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «Яндекс Такси».