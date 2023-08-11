Блогерша Ира Блан рассказала об абьюзе в Dream Team House, его распаде и депрессии

По признанию самой девушки, она несколько лет выслушивала от молодого человека, что у нее нет амбиций. Из‑за этого она и начала впадать в состояние депрессии. В конце 2021 года Ира все-таки рассталась с Ярославом Андреевым, а спустя несколько месяцев узнала о его новых отношениях, что только ухудшило ее эмоциональное состояние.