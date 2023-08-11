Блогерша Ира Блан рассказала об абьюзе в Dream Team House, его распаде и депрессии

10 августа блогерша Ира Блан опубликовала на своем ютьюб-канале большое видео о сотрудничестве с объединением тиктокеров Dream Team House и проблемах, с которыми она там столкнулась. С 1 марта она больше не участница хауса, и связано это преимущественно с основателем и продюсером комьюнити, ее бывшим молодым человеком Ярославом Андреевым.
Свой ролик Ира начинает со слов, что ее уход не был добровольным. Это решение принял Андреев, хотя обычно подобные вопросы разрешаются голосованием участников Dream Team House — в результате такого голосования, например, Блан впервые попала в объединение.
История берет начало в 2016 году, когда Ира начала тайно встречаться с Ярославом Андреевым. Через время они купили обручальные кольца, но официально расписаны никогда не были, поскольку им это было не нужно.
Спустя пять лет отношений Ира обратилась к психотерапевту, поскольку она не испытывала никаких чувств и начала думать о суициде. Девушке диагностировали клиническую депрессию, о чем знали ее подписчики, но были не в курсе причин.
«Стыдно сказать, что ты добровольно находишься в отношениях, из‑за которых у тебя депрессия», — рассказывает Ира Блан, добавляя, что в этот период она начала принимать антидепрессанты.
Ира по-прежнему старалась сохранить отношения и пошла с Ярославом к семейному психологу. Там, как рассказывает блогерша, продюсер заявил, что она «недостаточно популярная, недостаточно зарабатывает, недостаточно работает, недостаточно красивая».
По признанию самой девушки, она несколько лет выслушивала от молодого человека, что у нее нет амбиций. Из‑за этого она и начала впадать в состояние депрессии. В конце 2021 года Ира все-таки рассталась с Ярославом Андреевым, а спустя несколько месяцев узнала о его новых отношениях, что только ухудшило ее эмоциональное состояние.
Весной 2022-го блогерша стала готовиться к переезду в США вместе с Dream Team House. Тогда тиктокеры обвиняли ее в недостаточно усердной работе, не зная о проблемах девушки со здоровьем.
«Они были в Казахстане, снимали, я в это время была в Москве, на приемах у психотерапевтов. У них были претензии ко мне, я со стороны чувствовала гигантскую вину. После сообщения [Ярослава] я действительно думала, что они хотят меня выгнать», — продолжает Ира.
Речь идет о сообщении, в котором Ярослав сообщил о планах выгнать блогершу из Dream Team House. Эту переписку продюсер удалил, но у Иры осталось несколько скриншотов, она показала их в своем ролике.
Объясняя свое решение, он также написал: «Вкладываться я буду теперь только в тех, кто растет. Благотворительность закончилась. Держать никого из жалости и потому, что я добрый, я больше не намерен».
Ира Блан продолжила работу в команде до ухода из хауса. Тиктокеры тогда активно публиковали новые ролики для англоязычной аудитории, но успех оказался не таким ошеломляющим, как ожидал Ярослав Андреев.
Из‑за проблем с деньгами и натянутых отношений с Ярославом Dream Team House начал распадаться.
После ухода из Dream Team House Ира продолжила общаться с другими участниками. Они доверились Андрееву и переехали в Штаты, но продюсер перестал отвечать на сообщения тиктокеров и фактически они остались одни в чужой стране.
«Когда я приезжаю к ребятам в гости, я вижу, в каком эмоциональном состоянии они находятся, в каком состоянии выживания они находятся… В доме живут три человека из девяти <…> Как можно было бросить ребят, тех, для кого ты был гарантом, стеной <…> Многие из ребят называли его отцом <…> Как можно было все развалить?», — говорит Ира Блан.
Судя по соцсетям, сам Ярослав Андреев сейчас живет в Аргентине, куда он переехал из Лос-Анджелеса с девушкой и ребенком.