Энтузиасты разработали игру по «Твин Пиксу» в стиле тайтлов 90-х годов

В 2020 году вышла игра Twin Peaks VR, разработанная Collider Games и телекомпанией Showtime совместно с Дэвидом Линчем. Создатели проекта взяли за основу оригинальный сюрреалистичный мир, созданный Линчем, а игроки, в свою очередь, смогут исследовать его глубины.