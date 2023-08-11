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Энтузиасты разработали игру по «Твин Пиксу» в стиле тайтлов 90-х годов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:55

Студия Blue Rose Team разработала игровую адаптацию по сериалу «Твин Пикс» в стиле тайтлов 90-х годов для PlayStation 1. Демоверсия будет доступна на площадке для инди-игр itch.io уже 15 августа.

Twin Peaks: into the Night в формате 4:3 почти полностью повторяет оригинальные декораций из сериала. По сюжету игроки оказываются на месте агента Дейла Купера и должны взаимодействовать с жителями городка Твин Пикс, чтобы разгадать тайну.

Еще в игре присутствует система инвентаря, напоминающая ранние версии Resident Evil. С его помощью геймеры могут использовать, осматривать и комбинировать найденные предметы.

«Сегодня утром в городе Твин Пикс, штат Вашингтон, на берегу обнаружен труп. Когда специального агента Дейла Купера вызывают для расследования недавнего убийства Лоры Палмер, начинают происходить таинственные события», — говорится в описании проекта.

Twin Peaks: into the Night — это фан-игра. Автор сериала Дэвид Линч и правообладатели не имеют к ней никакого отношения.

В 2020 году вышла игра Twin Peaks VR, разработанная Collider Games и телекомпанией Showtime совместно с Дэвидом Линчем. Создатели проекта взяли за основу оригинальный сюрреалистичный мир, созданный Линчем, а игроки, в свою очередь, смогут исследовать его глубины.

VR-версия «Твин Пикс» основывается на сюжете всех сезонов, в том числе последнего, вышедшего в 2017 году. Третий сезон включили в игру отдельным разделом под названием «Возвращение».

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Дейл КуперДэвид ЛинчЛора Палмер
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