Энтузиасты разработали игру по «Твин Пиксу» в стиле тайтлов 90-х годов

Студия Blue Rose Team разработала игровую адаптацию по сериалу «Твин Пикс» в стиле тайтлов 90-х годов для PlayStation 1. Демоверсия будет доступна на площадке для инди-игр itch.io уже 15 августа.
Twin Peaks: into the Night в формате 4:3 почти полностью повторяет оригинальные декораций из сериала. По сюжету игроки оказываются на месте агента Дейла Купера и должны взаимодействовать с жителями городка Твин Пикс, чтобы разгадать тайну.
Еще в игре присутствует система инвентаря, напоминающая ранние версии Resident Evil. С его помощью геймеры могут использовать, осматривать и комбинировать найденные предметы.
«Сегодня утром в городе Твин Пикс, штат Вашингтон, на берегу обнаружен труп. Когда специального агента Дейла Купера вызывают для расследования недавнего убийства Лоры Палмер, начинают происходить таинственные события», — говорится в описании проекта.
Twin Peaks: into the Night — это фан-игра. Автор сериала Дэвид Линч и правообладатели не имеют к ней никакого отношения.
В 2020 году вышла игра Twin Peaks VR, разработанная Collider Games и телекомпанией Showtime совместно с Дэвидом Линчем. Создатели проекта взяли за основу оригинальный сюрреалистичный мир, созданный Линчем, а игроки, в свою очередь, смогут исследовать его глубины.
VR-версия «Твин Пикс» основывается на сюжете всех сезонов, в том числе последнего, вышедшего в 2017 году. Третий сезон включили в игру отдельным разделом под названием «Возвращение».