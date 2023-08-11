Подростки взломали карты бостонского метро ради бесплатных поездок

В 2021 году 15-летние Мэтти Харрис и Захари Бертокки ехали в бостонском метро и читали в «Википедии» об этом случае. Они задумались, смогут ли повторить эту схему и бесплатно кататься в подземке. Подростки думали, что это невозможно: «Мы предполагали, что, поскольку это было более десяти лет назад и получило широкую огласку, они исправили это».