Вот что Дженовезе рассказывает о своем фильме: «Это история, в которой есть доля волшебства: четыре человека вот-вот достигнут дна своей жизни, и вдруг благодаря одному человеку, своего рода ангелу, они решают попробовать еще раз. Это почти как руководство по выживанию. Мне нужно было написать что‑то позитивное, пусть даже о самоубийстве, что‑то, что придает смысл жизни. Я думаю, что это то, что нужно людям».