«Афиша Daily» публикует эксклюзивный трейлер трагикомедии «Первый день моей жизни». Ее премьера состоится в России 21 сентября.
Сюжет рассказывает о четырех отчаявшихся людях: мужчине, двух женщинах и подростке. Однажды дождливой ночью в их жизнь входит таинственный незнакомец, который предлагает им провести неделю в пустующем отеле с шансом переиграть судьбу.
«Невидимые для окружающих, герои свободно передвигаются по городу и наблюдают, каким мир становится без них. Но кто он, их таинственный проводник? И найдут ли они в себе силы начать все сначала и снова полюбить жизнь?» — гласит синопсис проекта.
Режиссером фильма выступил лауреат многочисленных премий Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы», «Место встречи», «Супергерои»). Главную роль исполнил Тони Сервилло — звезда фильмов Паоло Соррентино «Великая красота», «Рука Бога», «Лоро».
Вот что Дженовезе рассказывает о своем фильме: «Это история, в которой есть доля волшебства: четыре человека вот-вот достигнут дна своей жизни, и вдруг благодаря одному человеку, своего рода ангелу, они решают попробовать еще раз. Это почти как руководство по выживанию. Мне нужно было написать что‑то позитивное, пусть даже о самоубийстве, что‑то, что придает смысл жизни. Я думаю, что это то, что нужно людям».