В 2023 году обучение в вузах Москвы и Петербурга подорожало в среднем на 12%

В 2023 году ведущие российские вузы подняли стоимость обучения в среднем на 12%, подсчитали «Ведомости». Больше всего подорожала учеба в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ.
В выборку попал топ-10 университетов по версии рейтингового агентства RAEX — МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС. Подсчитывались не все направления обучения, а самые популярные по версии Минобрнауки — «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика» и «журналистика», а также ведущие программы подготовки (они учитывались у МИФИ).
В ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения по отдельным программам выросла на 18–22%. Например, «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» годом ранее в МИФИ стоили 286 тыс. рублей, а теперь — 340 тыс. В РАНХиГС стоимость отдельных программ увеличилась до 12%: «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» подорожала с 410 до 460 тыс. рублей. В ВШЭ, помимо других направлений, «менеджмент» вырос на 18% до 770 тыс. рублей.
МГИМО не менял цены на обучение, а СПбПУ поднял в среднем на 4%.
«Вузы также ориентируются на инфляцию и конкуренцию. Они принимают во внимание разные стратегии: одни держат высокую ценовую планку, учитывая достаток семей, которые к ним придут», — пояснила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Опускать цены ниже определенной государством вузы не могут.
Вузы сопоставимого уровня «смотрят друг на друга», пытаясь удерживаться в едином ценовом диапазоне. «Это в точности как на рынках: не дают кому‑то снижать цену, и у всех она получается единая», — сделал сравнение директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.