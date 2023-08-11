В 2023 году обучение в вузах Москвы и Петербурга подорожало в среднем на 12%

В ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ стоимость обучения по отдельным программам выросла на 18–22%. Например, «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» годом ранее в МИФИ стоили 286 тыс. рублей, а теперь — 340 тыс. В РАНХиГС стоимость отдельных программ увеличилась до 12%: «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» подорожала с 410 до 460 тыс. рублей. В ВШЭ, помимо других направлений, «менеджмент» вырос на 18% до 770 тыс. рублей.