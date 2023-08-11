Экранизация «Падения дома Ашеров» выйдет на Netflix в октябре

Премьера сериала «Падение дома Ашеров» от создателя «Полуночной мессы» Майка Флэнегана состоится 12 октября на Netflix.
В основу сюжета лег одноименный рассказ Эдгара Аллана По. Он рассказывает о членах богатого семейства, которые руководят корпорацией Fortunato Pharmaceuticals.
Однажды наследники династии начинают гибнуть от рук загадочной женщины. Она каким‑то образом связана с их предками. Действие сериала развивается в современности, в отличие от первоисточника.
В «Падении дома Ашеров» снялись Карла Гуджино («Призраки дома на холме»), Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэри МакДоннелл («Звездный крейсер Галактика») и Карл Ламбли («Сокол и Зимний Солдат», «Доктор Сон»).
Шоу состоит из восьми эпизодов. Половину серий снял Флэнаган, а другую — Майкл Фимоньяри, который выступал оператором в проектах режиссера «Доктор Сон», «Призраки дома на холме» и «Полуночная месса».