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Экранизация «Падения дома Ашеров» выйдет на Netflix в октябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

Премьера сериала «Падение дома Ашеров» от создателя «Полуночной мессы» Майка Флэнегана состоится 12 октября на Netflix.

В основу сюжета лег одноименный рассказ Эдгара Аллана По. Он рассказывает о членах богатого семейства, которые руководят корпорацией Fortunato Pharmaceuticals.

Однажды наследники династии начинают гибнуть от рук загадочной женщины. Она каким‑то образом связана с их предками. Действие сериала развивается в современности, в отличие от первоисточника.

В «Падении дома Ашеров» снялись Карла Гуджино («Призраки дома на холме»), Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэри МакДоннелл («Звездный крейсер Галактика») и Карл Ламбли («Сокол и Зимний Солдат», «Доктор Сон»).

Шоу состоит из восьми эпизодов. Половину серий снял Флэнаган, а другую — Майкл Фимоньяри, который выступал оператором в проектах режиссера «Доктор Сон», «Призраки дома на холме» и «Полуночная месса».

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Эдгар АлланПРЕДОКФрэнк ЛанджеллаМарк ХэмиллМэри МакдоннеллКарл Ламбли
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