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Компания Virgin Galactic впервые отправила в суборбитальный полет космических туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:16

Американская компания Virgin Galactic впервые отправила космических туристов в суборбитальный полет. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта организации.

Команда космического корабля VSS Unity благополучно приземлилась 10 августа в Нью-Мексико. В нее входили трое сотрудников компании Бет Мозес, Си Джей Старкоу и Келли Латимер, а также трое путешественников.

В первый полет Virgin Galactic отправились 80-летний британец Джон Гудвин, участвовавший в 1972 году в Олимпийских играх в Мюнхене, 18-летняя уроженка Антигуа и Барбуда Кейша Шахафф и ее мать Ана Майерс.

Майерс и Шахафф выиграли билеты в космос в лотерее, устроенной организаторами полета вместе с фондом Omaze и некоммерческой организацией Space for Humanity. Гудвин оплатил свой полет сам, став первым олимпийцем, попавшим в космос.

Запуск VSS Unity состоялся утром 10 августа с космопорта «Америка». Космоплан поднялся на высоту около 15 км, после чего отстыковался от самолета-разгонщика и поднялся еще примерно на 65 км. Весь полет продолжался около 1,5 часа.

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