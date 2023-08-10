ООН призвала вернуть пост президенту Нигера, которого свергли вооруженные мятежники

Организация объединенных наций (ООН) призвала восстановить в полномочиях президента Нигера Мохамеда Базума, которого свергли в ходе вооруженного мятежа. Об этом сообщил «Интерфакс».
ООН высказалась за «немедленное и безоговорочное освобождение» Базума. В организации отметили, что видят своей целью «не допустить нанесения вреда избранному президенту».
«Мы сотрудничаем с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), чтобы рассмотреть возможности мирного урегулирования ситуации», — добавил представитель генсека организации Фархан Хак.
Лидеры ЭКОВАС ранее заявили, что готовы рассмотреть любые вариант разрешения кризиса в Нигере, включая применение силы. Они отметили, что готовы направить в страну 25 тыс. военных.
В ответ на это заявление военные, захватившие власть в Нигере, пообещали убить Базума в случае военного вмешательства со стороны других стран. В данный момент президента держат в заложниках в его резиденции.
В Нигере в конце июля произошел вооруженный мятеж. Президентская гвардия отстранила от власти главу страны Мохамеда Базума, после чего глава подразделения Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером Нигера.
Военная хунта закрыла воздушное пространство страны и перекрыла сухопутные границы со странами ЭКОВАС. Самопровозглашенную власть в Нигере поддержали власти Мали и Буркина-Фасо, где также прошли военные перевороты. Они заявили, что «вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению им войны».