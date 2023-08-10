Ваня Усович, Саша Малой и еще сотни комиков выступят на фестивале стендапа в Москве

Будут и лекции (к примеру, о продюсировании проектов, навыкам импровизации и написанию шуток), и маркет с украшениями, и гараж-сейл от комиков, и благотворительный аукцион. Свои вещи отдадут на продажу Сергей Орлов, Ваня Усович, Дмитрий Коваль, Андрей Бебуришвили, Константин Пушкин и другие. Подробную программу можно найти на сайте феста.