Ваня Усович, Саша Малой и еще сотни комиков выступят на фестивале стендапа в Москве

В Москве с 17 по 27 августа пройдет седьмой международный фестиваль комедии «Панчлайн». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «ВКонтакте», который выступает главным партнером феста в этом году.
В программе — более трехсот шоу в жанрах стендап, открытый микрофон, шоу историй, Set List, Gong Show и Roast Battle. Они пройдут в девяти барах в центре столицы — Стендап Клуб на Трубной, StandUp Store Moscow, StandUp Cafe, Jim 'N' Jack’s, Техника БезОпасности, The Show, Comedy Hall, Hidden Bar и O’Connell’s Pub.
Участвуют 1100 человек из 80 городов России и зарубежья. С концертами выступят Ваня Усович, Алексей Квашонкин, Богдан Лисевский, Алексей Шамутило, Лиза Варвара Аранова и Саша Малой, Кирилл Мазур, Настя Веневитина и Ярослава Тринадцатко. К их именам привязаны ссылки, по которым можно купить билеты на выступления. Билеты на другие мероприятия феста ищите на «Афише». Часть выступлений доступна бесплатно по предварительной регистрации.
Кульминацией фестиваля станет большой стендап-концерт, во время которого на сцену поднимутся Дмитрий Коваль, Саша Малой, Елизавета Варвара Аранова, Алексей Квашонкин, Нидаль Абу-Газале и Богдан Лисевский.
В этом году впервые на фестивале пройдет «Питчинг» — проект, с помощью которого комик сможет воплотить идею своего шоу в реальность. С реализацией и продакшеном поможет «ВКонтакте».
А еще на «Панчлайне» состоится Всероссийский съезд деятелей комедии (ВСДК). Комики обсудят насущные вопросы комедии — стоимость мероприятий, процесс организации туров, стеклянный потолок для женщин в индустрии и другие. Завершится съезд круглым столом, в котором поучаствуют ведущие эксперты сферы комедии.
Будут и лекции (к примеру, о продюсировании проектов, навыкам импровизации и написанию шуток), и маркет с украшениями, и гараж-сейл от комиков, и благотворительный аукцион. Свои вещи отдадут на продажу Сергей Орлов, Ваня Усович, Дмитрий Коваль, Андрей Бебуришвили, Константин Пушкин и другие. Подробную программу можно найти на сайте феста.