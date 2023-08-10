В Перми прекратили дело о дискредитации армии против пенсионера

Суд Индустриального района Перми прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении 82-летнего Александра Никонова. Об этом сообщил в телеграме правозащитник Артем Файзулин, который представляет интересы пенсионера.
«Скажу честно: почувствовав благожелательное отношение судьи Мокрушина к моему подзащитному, я понял, что задача защиты заключается в том, чтобы „накидать“ ему более-менее серьёзных правовых оснований для того, чтобы он мог прекратить дело — и при необходимости обосновать это перед руководством», — написал Файзулин.
В качестве первого довода он указал в суде, что наказание по статье 20.3.3 КоАП предполагается за публичные действия, направленные на дискредитацию армии, в то время как Никонова судят за частный диалог. Вторым аргументом стало то, что сотрудница полиции внесла в первоначальный протокол дополнение, не оповестив об этом обвиняемого, что запрещено законом.
Файзулин отметил, что его подзащитный — самый пожилой человек в России, на которого составили протокол о дискредитации.
Протокол на Никонова составили по жалобе 19-летнеего Глеба Сахарова. 16 мая он вступил в диалог с пенсионером, который продавал в Саду имени Миндовского в Перми свои книги. Никонов в разговоре высказал свое отношение к спецоперации, а когда собеседник заявил о желании поучаствовать в ней, предупредил, что его там могут убить. Кроме того, пенсионер предложил Сахарову «послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию».
Как отметил правозащитник Файзулин, Никонов — «человек левых взглядов, имеющий оригинальные философско-исторические концепции, которыми пытается делиться с окружающими». Пенсионер написал несколько книг, напечатал и оформил их за свой счет. После заведения на него административного дела все напечатанные произведения у Никонова изъяли.