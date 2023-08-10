В Перми прекратили дело о дискредитации армии против пенсионера

Протокол на Никонова составили по жалобе 19-летнеего Глеба Сахарова. 16 мая он вступил в диалог с пенсионером, который продавал в Саду имени Миндовского в Перми свои книги. Никонов в разговоре высказал свое отношение к спецоперации, а когда собеседник заявил о желании поучаствовать в ней, предупредил, что его там могут убить. Кроме того, пенсионер предложил Сахарову «послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию».