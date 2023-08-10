Концерт Little Big в Ереване отменили

Ереванский концерт Little Big, намеченный на 12 августа, не состоится. Об этом участники группы написали в своих соцсетях. Причиной они назвали «угрозы безопасности».
«Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта. Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим свои извинения всем, кто хотел попасть на наш концерт», — сообщили музыканты.
Деньги за билеты вернут на карту, с которой совершалась покупка, в течение 14 дней.
Накануне экс-глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян сообщил в фейсбуке*, что 1257 человек подписали заявление с требованием отменить концерт Little Big в Ереване. Поводом для недовольства подписавшихся стал поступок лидера группы Ильи Прусикина. В январе он выложил видео, где катается на скейтборде в виде католического креста в образе пастора.
Люди, требовавшие отменить ереванское выступление, сочли, что музыкант осквернил святыню. Они направили в Генпрокуратуру заявление с требованием завести на него уголовное дело. По их мнению, музыкант могу нарушить статью армянского УК «публичные выступления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды».
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