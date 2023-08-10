10-серийное шоу рассказывает о девушке в исполнении Марины Александровой, которая работает в издательстве и выпускает роман «Открытый брак», подтолкнувший ее к масштабным изменениям и экспериментам в личной жизни. Именно сюжет подтолкнул креативную команду Okko к идее 140-страничного нейроромана.
Помимо произведения чат-бот создал девять иллюстраций.
Сама нейросеть пишет, что в своем романе ей удалось «разрушить все шаблоны и стереотипы». «Если вы хотите испытать взрывную смесь бунта и реальности, открыть свою ментальность новым горизонтам и освободить свою мысль от оков, то „Открытый брак“ — это то, что вам нужно!» — заключил искусственный интеллект.
Пользователи «Литреса» тоже отмечают, что при помощи нейросети удалось написать «дышащий» текст. «Написано ведь вполне живо. Чуточку бы реализма еще, но кто бы мог подумать, что искусственный интеллект в принципе способен зайти на полянку эротических романов? А он смог», — написала Ольга Котикова. Другие похвалили «простой язык», современность и никакого занудства в романе.
Сериал «Открытый брак» стал одним из лидеров по просмотрам на стриминге. В главных ролях режиссер Иван Китаев («Универ», «Бывшие», «Без правил») снял Антона Васильева, Марину Александрову, Софью Лебедеву, Артура Бесчастного, Полину Максимову, Владимира Яглыча и других актеров.