Пользователи «Литреса» тоже отмечают, что при помощи нейросети удалось написать «дышащий» текст. «Написано ведь вполне живо. Чуточку бы реализма еще, но кто бы мог подумать, что искусственный интеллект в принципе способен зайти на полянку эротических романов? А он смог», — написала Ольга Котикова. Другие похвалили «простой язык», современность и никакого занудства в романе.