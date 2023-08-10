ЮНЕСКО хочет признать вулканы Камчатки всемирным наследием, находящимся под угрозой

В 2021 году организация уже предлагала дать вулканам статус находящихся под угрозой — из‑за планов по созданию в регионе туристического кластера «Три вулкана». В тот раз решение не приняли, поскольку власти Камчатки изменили границы природного парка «Южно-Камчатский», и участки у трех вулканов, где будет застройка, выбыли из состава охраняемой природной территории.