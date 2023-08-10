ЮНЕСКО хочет признать вулканы Камчатки всемирным наследием, находящимся под угрозой

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендовал включить вулканы Камчатки в список объектов, находящихся под угрозой. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект решений организации.
В соответствующий список вносят природные объекты, которым, по мнению ЮНЕСКО, угрожает серьезная и конкретная опасность. Вулканы Камчатки признаны всемирным природным наследием в 1996 году — как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира».
В 2021 году организация уже предлагала дать вулканам статус находящихся под угрозой — из‑за планов по созданию в регионе туристического кластера «Три вулкана». В тот раз решение не приняли, поскольку власти Камчатки изменили границы природного парка «Южно-Камчатский», и участки у трех вулканов, где будет застройка, выбыли из состава охраняемой природной территории.
Сейчас ЮНЕСКО вновь «выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что границы Южно-Камчатского природного парка были изменены на национальном уровне».
Вносить ли вулканы в список объектов под угрозой, решит Комитет всемирного наследия, куда входит 21 страна. 45-я сессия комитета пройдет в сентябре в Эр-Рияде.
Ранее российские объекты всемирного наследия ни разу не получали статус «под угрозой». Помимо вулканов у ЮНЕСКО вызывает опасение состояние трех других природных объектов всемирного наследия — озеро Байкал, остров Врангеля и Западный Кавказ.