Театр на Таганке покажет премьеру спектакля «Долгие проводы» по мотивам фильма Киры Муратовой

20 и 21 сентября состоится премьера спектакля Александра Карпушина «Долгие проводы», поставленного по мотивам одноименного фильма Киры Муратовой, в Театре на Таганке. Билеты можно купить по этой ссылке.
«Солнечный зайчик перепрыгнул со шкафа на стол, по комнате пронеслись гоночные машинки, мама второй раз позвала обедать… Детство бежит, торопясь забрать ребенка в неминуемую взрослую жизнь», — говорится в описании постановки. Режиссером выступил Александр Карпушин.
Лента «Долгие проводы» о взаимоотношениях матери и сына-подростка был снят в 1971 году, но вышел лишь в 1987-м. Работа входит в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино.