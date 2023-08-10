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МВД сообщило о «критической» нехватке личного состава в полиции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:16

МВД испытывает критический недокомплект личного состава, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. В июле оттуда уволились 5000 сотрудников, передает «Интерфакс».

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. <…> Сложная ситуация», — заявил Колокольцев на ведомственном совещании. Органы внутренних дел «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски», отметил он.

Колокольцев обозначил приоритеты в работе: ИТ-преступность, повышение качества предварительного расследования, раскрытие преступлений прошлых лет и модернизация экспертиз.

Штатная численность сотрудников МВД на 1 января 2023 года, согласно указу Владимира Путина, должна была составлять 922 тыс. человек.

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