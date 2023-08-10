МВД сообщило о «критической» нехватке личного состава в полиции

«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. <…> Сложная ситуация», — заявил Колокольцев на ведомственном совещании. Органы внутренних дел «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски», отметил он.