МВД сообщило о «критической» нехватке личного состава в полиции

МВД испытывает критический недокомплект личного состава, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. В июле оттуда уволились 5000 сотрудников, передает «Интерфакс».
«Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. <…> Сложная ситуация», — заявил Колокольцев на ведомственном совещании. Органы внутренних дел «обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски», отметил он.
Колокольцев обозначил приоритеты в работе: ИТ-преступность, повышение качества предварительного расследования, раскрытие преступлений прошлых лет и модернизация экспертиз.
Штатная численность сотрудников МВД на 1 января 2023 года, согласно указу Владимира Путина, должна была составлять 922 тыс. человек.