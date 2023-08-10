Астрофизик Деграсс Тайсон нашел местоположение Барбиленда в реальном мире

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон смог определить местоположение Барбиленда в реальном мире.
По его словам, мир Барби находится где‑то в районе архипелага Флорида-Кис. Астрофизик определил это по местоположению солнца и луны.
«В фильме ориентация луны помещает мир Барби между 20 и 40 градусами северной широты на Земле», — написал Деграсс Тайсон. Эти широты пересекают Европу, Азию, Северную Америку, Африку, Индийский океан, Тихий океан, Средиземное море, Карибский бассейн и Атлантический океан.
Астрофизик предположил, что Барбиленд может находиться в США, а не в Мексике. Наличие пальм в фильме также сузило широту до 20–30 градусов северной широты, оставив в расследовании лишь несколько штатов. Еще Деграсс Тайсон обратил внимание, что солнце и луна восходят и заходят над океаном, что сужает поиск до Флориды-Кис.
Годом ранее астрофизик разоблачил трюк Тома Круза с самолетом в фильме «Топ Ган: Мэверик». В начале ленты персонаж актера летает на экспериментальных самолетах, в один момент он разгоняется до скорости в 10,5 Маха и вынужденно катапультируется.
По мнению ученого, героя Круза сразу же после выхода из самолета должна была ждать страшная смерть. «Выброс на таких скоростях — как кирпичная стена», — сказал он. Тогда же к словам Деграсса Тайсона присоединился Илон Маск, который сказал, что энергия во время катапультирования Мэверика была равна примерно 100 килограммам динамита.