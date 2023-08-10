Астрофизик Деграсс Тайсон нашел местоположение Барбиленда в реальном мире

Астрофизик предположил, что Барбиленд может находиться в США, а не в Мексике. Наличие пальм в фильме также сузило широту до 20–30 градусов северной широты, оставив в расследовании лишь несколько штатов. Еще Деграсс Тайсон обратил внимание, что солнце и луна восходят и заходят над океаном, что сужает поиск до Флориды-Кис.