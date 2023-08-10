Netflix показал трейлер фильма «Каменное сердце» с Галь Гадот

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Каменное сердце» Тома Харпера («Острые козырьки»), главную роль в котором исполнила звезда «Чудо-женщины» и «Красного уведомления» Галь Гадот.
Актриса сыграла агента британской разведки Рэйчел Стоун — «одного из самых впечатляющих экшн-героев нашего времени», согласно описанию картины. Втайне от МИ-6 она работает на тайную миротворческую организацию — Хартию.
Синопсис фильма утверждает, что Стоун выглядит неопытным специалистом в своем подразделении. Однако на самом деле она обучена лучше любого из своих коллег, знакома с передовыми технологиями и успешно нейтрализует глобальные угрозы.
Рэйчел удается быть двойным агентом до тех пор, пока одну из ее миссий срывает таинственный хакер. Тогда две ее жизни сталкиваются, и перед героиней встает новая задача — защитить Хартию.
Увидеть все приключения и достижения агента Стоун можно будет узнать 11 августа, когда «Каменное сердце» появится на Netflix. Помимо Гадот, в фильме появятся Алия Бхатт, Джейми Дорнан и Маттиас Швайгхофер.