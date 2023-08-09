Против четверых сотрудников «Матросской тишины» возбудили уголовные дела о превышении полномочий

В ведомстве рассказали, что четырех людей подозревают в преступлении, соответствующем статье 286 УК РФ о превышении полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц или организованной группой.
По данным следствия, «сотрудники, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, соержащихся в СИЗО-1». Этим они, как заявили в УФСИН, «дискредитировали и подрывали авторитет ведомства».
Потерпевшими по четырем открытым уголовным делам числятся пять человек. Каким именно образом к ним применяли насилия или чем угрожали фигуранты дел, не уточняется.
Дела были возбуждены вследствие проверок и оперативно-розыскных мероприятий. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
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