Спрос на наличные в июле привел к оттоку из банков 400 млрд рублей

Спрос на наличные деньги в июле привел к оттоку из российских банков 400 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свежую статистику Центробанка. Объем наличных рублей у россиян к концу первой половины 2023 года впервые превысил 16 трлн рублей.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что за год этот количество наличных на руках увеличилось на 26,3%, до 16 трлн рублей — это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года. По его мнению, это связано с ростом расходов федерального бюджета и финансированием дефицита бюджета за счет «печатного станка».
«Это в первую очередь из‑за неопределенности. Сейчас, обладая наличными деньгами, человек себя чувствует гораздо более уверенно, чем с безналичными», — предположил зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов. Возможным драйвером он назвал отпуск на территориях, которые международное сообщество не признает российскими, и где банковская структура РФ «пока слабо развита». В регуляторе признавали, что основной спрос на наличные заметен в так называемых властями новых регионах.
Помимо этого, растет спрос на наличную иностранную валюту. По оценке ЦБ, этот показатель побил рекорд за всю историю наблюдений — 8,5 трлн рублей.