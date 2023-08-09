Спрос на наличные в июле привел к оттоку из банков 400 млрд рублей

«Это в первую очередь из‑за неопределенности. Сейчас, обладая наличными деньгами, человек себя чувствует гораздо более уверенно, чем с безналичными», — предположил зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов. Возможным драйвером он назвал отпуск на территориях, которые международное сообщество не признает российскими, и где банковская структура РФ «пока слабо развита». В регуляторе признавали, что основной спрос на наличные заметен в так называемых властями новых регионах.