Аукцион называется «Ребрендинг Twitter: онлайн-аукцион с памятными вещами, произведениями искусства, офисными активами и многим другим!» и стартует 12 сентября. Новый владелец соцсети будет продавать с аукциона всю мебель, светильники и многочисленные гитары, ударные установки и другое музыкальное оборудование, которое хранилось в штаб-квартире компании.