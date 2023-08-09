Корпорация X Corp. выставила на аукцион вещи из штаб-квартиры Twitter, включая виниловые пластинки, инструменты и мебель. Об этом сообщает в аккаунте площадки HGP.
Аукцион называется «Ребрендинг Twitter: онлайн-аукцион с памятными вещами, произведениями искусства, офисными активами и многим другим!» и стартует 12 сентября. Новый владелец соцсети будет продавать с аукциона всю мебель, светильники и многочисленные гитары, ударные установки и другое музыкальное оборудование, которое хранилось в штаб-квартире компании.
Любители музыки смогут заполучить виниловые проигрыватели, которые идут вместе с коллекцией из 24 пластинок под названием «The Twitter Essential’s» — в нее среди прочих войдут Дэвид Боуи , Марвин Гэй, Джанет Джексон, Майкл Джексон, ABBA, Pink Floyd, Джон Леннон, Nirvana, Элтон Джон, Принц, Bee Gees, Мадонна и Fleetwood Mac, а также саундтрек к «Богемской рапсодии».
Среди других предметов на аукционе — логотипа Twitter с подсветкой, значки Twitter и кофейный столик в форме синей птички.
Ранее актер Марк Хэмилл призвал пользователей твиттера бойкотировать соцсеть в знак протеста против ребрендинга платформы.