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Умер Сиксто Родригес — американский фолк-музыкант и герой фильма «В поисках Сахарного Человека»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

Фолк-музыкант, композитор и поэт из американского Детройта Сиксто Родригес умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает телеканал Fox 2. По словам дочери музыканта, Родригес скончался во вторник вечером. Причин смерти она не уточнила.

Родригес начал музыкальную карьеру в конце 1960-х, а в начале 1970-х записал два альбома — «Sussex: Cold Fact» (1970) и «Coming from Reality» (1971). Однако на родине музыканта пластинки успеха не снискали, и Родригес перестал записываться и гастролировать, вернувшись к своей привычной работе на стройке и сносу ветхих домов.

Тем временем в ЮАР творчество музыканта приобрело невероятную популярность, распространившись в виде бутлегов и пиратских копий. В 1970-х — 1980-х годах он был настоящей музыкальной иконой в стране, наряду с Бобом Диланом и The Rolling Stones. Творчеством Родригеса увлекалась в основном южноафриканская молодежь, выступавшая против апартеида.

Поскольку проникновение в ЮАР информации извне было затруднено, личность музыканта была загадкой для его местных поклонников. Некоторые считали, что он трагически погиб. Не знал о своей популярности и сам Родригес, продолжая зарабатывать деньги физическим трудом.

История музыканта экранизирована в документальном фильме «В поисках Сахарного Человека», получившем в 2013 году премию «Оскар». Картина рассказывает, как два южнафриканских поклонника Родригеса после падения режима апартеида в 1990-е годы решают установить личность таинственного музыканта. Они находят Родригеса и привозят в ЮАР, где тот дает грандиозный концерт.

Выход документального фильма привел к очередному возрождению карьеры Родригеса. Он вновь начал записываться и выступать, дал несколько аншлаговых концертов на крупнейших аренах ЮАР.

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