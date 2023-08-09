Родригес начал музыкальную карьеру в конце 1960-х, а в начале 1970-х записал два альбома — «Sussex: Cold Fact» (1970) и «Coming from Reality» (1971). Однако на родине музыканта пластинки успеха не снискали, и Родригес перестал записываться и гастролировать, вернувшись к своей привычной работе на стройке и сносу ветхих домов.