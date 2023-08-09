В конце августа в российский прокат выйдет участник Каннского фестиваля «Только ты и я»

«Для меня было важно избежать назидательности. Но при этом я старалась не идти на компромиссы в том, что казалось мне важным: показать, как работают чувства вины и жестокости, как чувство собственного достоинства может быть разрушено», — поделилась Донзелли. В своей работе она исследовала механизмы угнетения, когда человек претендует на право собственности чужого тела.