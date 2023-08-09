В конце августа в российский прокат выйдет участник Каннского фестиваля «Только ты и я»

С 24 августа российские кинотеатры начнут крутить фильм-участник Каннского кинофестиваля «Только ты и я». Билеты продаются здесь.
По сюжету одинокая учительница литературы Бланш случайно встречает бывшего одноклассника Грега, и у них начинается бурный роман, который кажется идеальным. Пара переезжает из солнечной Нормандии в мрачный дом на севере Франции, жизнь Бланш полностью меняется. Любовь Грега со временем превращается в страстное желание тотального обладания и гиперконтроля, превращает его в настоящего тирана
Сценарий основан на романе «Любовь и леса», в свою очередь сюжет которого основан на реальной истории, рассказанной писателю Эрику Рейнхардту его читательницей. Фильм сняла режиссерка Валери Донзелли.
«Для меня было важно избежать назидательности. Но при этом я старалась не идти на компромиссы в том, что казалось мне важным: показать, как работают чувства вины и жестокости, как чувство собственного достоинства может быть разрушено», — поделилась Донзелли. В своей работе она исследовала механизмы угнетения, когда человек претендует на право собственности чужого тела.
Главные роли сыграли обладательница премии Сезар Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, обладательница премии Сезар Роман Боринже и победительница премии Европейской киноакадемии и Берлинского кинофестиваля Виржини Ледуайен.