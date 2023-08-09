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Боксер Кевин Джонсон возьмет отчество Владимирович в честь Путина

Виктория Шанина
Сегодня в 15:00

Американский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Кевин Джонсон впишет отчество Владимирович в российский паспорт. Об этом он рассказал «Известиям».

Так Джонсон хочет сделать «величайший комплимент президенту Владимиру Путину».

«Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — сказал спортсмен.

9 августа Кевин Джонсон летит в Самару для заполнения документов на получение паспорта РФ. По словам российского промоутера Владимира Хрюнова, документ с именем Джонсон Кевин Владимирович должен быть на руках у боксера уже в сентябре.

Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России в апреле.

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