Боксер Кевин Джонсон возьмет отчество Владимирович в честь Путина

Американский боксер, экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Кевин Джонсон впишет отчество Владимирович в российский паспорт. Об этом он рассказал «Известиям».
«Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — сказал спортсмен.
9 августа Кевин Джонсон летит в Самару для заполнения документов на получение паспорта РФ. По словам российского промоутера Владимира Хрюнова, документ с именем Джонсон Кевин Владимирович должен быть на руках у боксера уже в сентябре.
Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства России в апреле.