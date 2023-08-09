Винтажный Lamborghini из «Волка с Уолл-стрит» выставят на торги

«Скорсезе, Ди Каприо, Lamborghini и Нью-Йорк — все это составляет невероятную родословную [автомобиля]. В продаже будут представлены и другие автомобили — уникальные, коллекционные, с разной историей происхождения, низким пробегом. Наша команда имеет большой опыт курирования таких продаж, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это во время New York City Luxury Week», — сказал глобальный руководитель аукционов RM Sotheby’s Горд Дафф.