Винтажный Lamborghini из «Волка с Уолл-стрит» выставят на торги

Компания RM Sotheby’s, организующая аукционы коллекционных автомобилей, продаст Lamborghini Countach 25th Anniversary из фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. Об этом пишет Hypebeast.
Этот автомобиль по сюжету принадлежал главному герою Джордану Белфорту в исполнении Леонардо Ди Каприо. Всего при съемках использовали два идентичных Lamborghini, но сохранился только один.
Второй автомобиль Белфорт разбил по пути домой из загородного клуба — не случайно, это было прописано в сценарии. И эта сцена есть в фильме.
Суперкар станет хедлайнером аукциона ряда люксовых коллекционных автомобилей, представленных на New York City Luxury Week. Как отмечает Hypebeast, в линейке винтажных моделей Lamborghini Countach юбилейного 25-го производства имеет лучшую комплектацию и было разработано легендарным автомобильным дизайнером Горацио Пагани.
По предварительным оценкам, Lamborghini Countach 25th Anniversary уйдет с молотка примерно за 2 млн долларов (около 194 млн рублей).
«Скорсезе, Ди Каприо, Lamborghini и Нью-Йорк — все это составляет невероятную родословную [автомобиля]. В продаже будут представлены и другие автомобили — уникальные, коллекционные, с разной историей происхождения, низким пробегом. Наша команда имеет большой опыт курирования таких продаж, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это во время New York City Luxury Week», — сказал глобальный руководитель аукционов RM Sotheby’s Горд Дафф.