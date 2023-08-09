В подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на заводе. Минимум 31 человек пострадал

Обновлено в 12:42 :

Число пострадавших от взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 31. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев со ссылкой на экстренные службы.

В больницы доставлены 19 человек, трое с тяжелыми ранениями попали в реанимацию.