В подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на заводе. Минимум 31 человек пострадал

На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По информации Mash, пострадали 25 человек, под завалами могут находиться люди. ТАСС пишет о 16 раненых.
От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла, сказал собеседник агентства. На заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов.
На месте находятся представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Туда же выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Телеграм-канал «112» написал, что, по предварительным данным, по зданию ударил беспилотник, но источник ТАСС это не подтвердил. РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.
Собеседник ТАСС в экстренных службах сказал, что взрыв произошел на складе с пиротехникой, а причиной ЧП стал человеческий фактор.
Сергиевопосадский завод разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. Предприятие входит в состав холдинга «Швабе», который принадлежит госкорпорации «Ростех».