На Ebay за 100 тыс. долларов продали микрофон Карди Би, который она кинула в фаната

Финальная стоимость микрофона оказалась в 100 раз выше оригинальной. Все потому, что это тот самый микрофон, который артистка бросила в зрителя на своем концерте, спровоцировав полицейское расследование.
Аукцион устроила продюсерская компания The Wave, которой принадлежит аудиоустройство. Первой ценой лота были всего 500 долларов.
На протяжении недели ставку перебивали более 120 раз, пока автор объявления не решил, что 99 900 долларов ему достаточно. Представители компании заявили, что выручка пойдет на благотворительность.
Микрофон связан с инцидентом на одном из концертов Карди Би в Лас-Вегасе. Артистка попросила толпу побрызгать на нее водой, а когда один из фанатов бросил в нее лед, Карди разозлилась и швырнула в его сторону микрофон.
Полиция записала Карди Би в подозреваемых в избиении. Однако на прошлой неделе с нее сняли обвинения.