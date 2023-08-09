Рэпер Tory Lanez получил 10 лет тюрьмы за стрельбу в Megan Thee Stallion

Петерсон был признан виновным по трем статьям: нападение с полуавтоматическим огнестрельным оружием, наличие незарегистрированного оружия в транспортном средстве и стрельба с грубой неосторожностью.
В суде Меган заявила, что в 2020 году рэпер выстрелил ей в ногу, когда она шла в сторону своего внедорожника после вечеринки в доме Кайли Дженнер. После этого она пережила операцию, в ходе которой фрагменты пуль удаляли из ее ноги. Имя стрелка она публично раскрыла только спустя несколько месяцев.
«С того момента, как меня жестоко подстрелил обвиняемый, я не пережила ни одного спокойного дня. Медленно, но верно, я исцеляюсь и возвращаюсь, но я уже никогда не буду прежней», — говорится в заявлении Меган Пит, которое на заседании прочел прокурор.
Защита Дейстара Петерсона просила назначить ему испытательный срок или минимальный тюремный срок. Когда судья озвучил наказание, адвокат Хосе Баэс сказал, что даже некоторые преступления, повлекшие смерть, могут повлечь менее 10 лет тюрьмы. Он намерен обжаловать приговор.
«Если бы я мог повернуть вспять серию событий той ночью и изменить их… Жертва была моим другом. Жертва — это та, о ком я забочусь по сей день», — заявил в суде Tory Lanez.
Как отмечает AP News, судебные разбирательства по этому делу длилась три года, и они вскрыли ряд социальных проблем. Все это время в сети активно обсуждали гендерное неравенство в индустрии хип-хопа, онлайн-токсичность, юридическую защиту темнокожих женщин, женоненавистничество и многое другое.