Рэпер Tory Lanez получил 10 лет тюрьмы за стрельбу в Megan Thee Stallion

В суде Меган заявила, что в 2020 году рэпер выстрелил ей в ногу, когда она шла в сторону своего внедорожника после вечеринки в доме Кайли Дженнер. После этого она пережила операцию, в ходе которой фрагменты пуль удаляли из ее ноги. Имя стрелка она публично раскрыла только спустя несколько месяцев.