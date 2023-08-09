В России запустили новую компанию по стимулированию деторождения и поддержке семей. В городах 41 региона разместили наружную рекламу со слоганом «Тем, кто с зайкой — помощь с лужайкой», рассказали «Ведомости».
Кампанию создали в рамках нацпроекта «Демография». Она призвана напомнить россиянам о государственных мерах поддержки пар с детьми: материнском капитале, ежемесячных выплатах, бесплатном ЭКО, льготах на ипотеку.
По словам представителя Минтруда, кампания также должна популяризировать семейные ценности. Помимо баннеров и билбордов, кампания включает в себя рекламу на телевидении, радио и в интернете.
Материалы разработала организация «Национальные приоритеты» на предусмотренные для нее субсидии. Результаты ее работы можно будет увидеть на более чем 1000 рекламных поверхностях — предоставленных под социальные сообщения или выкупленных за счет бюджета.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что кампания позволяет создать «новые социальные нормы» и донести информацию «через эмоцию».