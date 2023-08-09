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«Тем, кто с зайкой — помощь с лужайкой»: в России запустили кампанию по поддержке семей с детьми

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:05

В России запустили новую компанию по стимулированию деторождения и поддержке семей. В городах 41 региона разместили наружную рекламу со слоганом «Тем, кто с зайкой — помощь с лужайкой», рассказали «Ведомости».

Кампанию создали в рамках нацпроекта «Демография». Она призвана напомнить россиянам о государственных мерах поддержки пар с детьми: материнском капитале, ежемесячных выплатах, бесплатном ЭКО, льготах на ипотеку.

По словам представителя Минтруда, кампания также должна популяризировать семейные ценности. Помимо баннеров и билбордов, кампания включает в себя рекламу на телевидении, радио и в интернете.

Материалы разработала организация «Национальные приоритеты» на предусмотренные для нее субсидии. Результаты ее работы можно будет увидеть на более чем 1000 рекламных поверхностях — предоставленных под социальные сообщения или выкупленных за счет бюджета.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что кампания позволяет создать «новые социальные нормы» и донести информацию «через эмоцию».

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теги
Минтруд РоссииГосдума
люди
Татьяна Буцкая
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