В НАСА заявили о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Сближение с Землей произойдет 23 августа в 11:18 по московскому времени. Стероид пересечет орбиту Земли и окажется на минимальном расстоянии в 6,08 млн километров.
Диаметр 6037 оценивается от 430 до 960 метров. Астероид движется со сторостью 14,25 км/с. Он сближается с Землей каждые два-три года, но в этот раз космическое тело подойдет к планете на рекордное расстояние.
Потенциально опасными для Земли астероидами считаются все, которые пересекают орбиту нашей планеты на расстоянии менее 7,5 млн километров, если их диаметр при этом превышает 100-150 метров.
В марте 2023 года ученые НАСА сообщили, что 14 февраля 2046 года астероид 2023 DW будет иметь небольшой шанс столкнуться с Землей. Он пролетит от планеты в 1,8 млн километров. Диаметр астероида составляет 49,3 метра.