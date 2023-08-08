СМИ обнаружили, что экс-глава МИД Австрии поселилась в российской деревне

«Только чуть-чуть говорю по-русски, говорю по-арабски, по-французски, но мой русский еще молодой и маленький. Сейчас живу в Петрушово, и мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день. Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы — это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — сказала экс-министр односельчанам.