СМИ обнаружили, что экс-глава МИД Австрии поселилась в российской деревне

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль переехала в российскую деревню Петрушово, расположенную в Рязанской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журналистку Дильбар Кладо.
Женщина рассказала, что Кнайсль, с которой она познакомилась в начале июля, поселилась в ее деревне. По словам Кладо, австрийский политик арендовала в Петрушово дом и проживает там с двумя собаками.
«Вчера я получила от нее подарок — ее книжку, детскую сказку. Эта книжка издана в Москве на русском языке. <.> Целыми днями пишет. Это я тоже знаю от нее», — заявила журналистка.
По информации портала «Вид сбоку», Кнайсль сняла дом, принадлежащий некой француженке. Найти его и арендовать политику помогла знакомая. В Петрушово Кнайсль проведет еще, по меньшей мере, месяц.
Недавно Кнайсль посетила праздник «Макушка лета» в Петрушово, посвященный памяти академика Алексея Яблокова — супруга Кладо. Там она пообщалась с местными жителями и журналистами, в том числе — на русском языке.
«Только чуть-чуть говорю по-русски, говорю по-арабски, по-французски, но мой русский еще молодой и маленький. Сейчас живу в Петрушово, и мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день. Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы — это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — сказала экс-министр односельчанам.
В интервью «Виду сбоку» политик призналась, что приехать в Петрушово «было непросто». По словам Кнайсль, в данный момент она «старается найти свой путь», изучает русский язык, а также пишет книги и преподает.
Кнайсль заявила, что ее пригласили преподавать в петербургский университет G.O.R.K.I. «юриспруденцию, рынки нефти, рынки газа». Осенью у экс-министра выйдет новая, уже 16-я в ее карьере книга «про нынешнюю ситуацию в Европе», поделилась она.
Карин Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Она представляла ультраправую Австрийскую партию свободы. В 2018 году Кнайсль вышла замуж, на ее свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин — он даже станцевал с невестой.
В 2020 году Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти», однако в мае 2022 года ушла в отставку на фоне военной операции России на территории Украины. В июле того же года она покинула Австрию из‑за угроз. Изначально политик переехала в Ливан, по ее словам, поскольку она владеет арабским языком.